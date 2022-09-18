  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы поделились своими результатами "тихой охоты" в День грибника
Сегодня, 20:03
74
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы поделились своими результатами "тихой охоты" в День грибника

0 0

Грибы находят во Всеволожском, в Выборгском, Тосненском, Волосовском, Курортном, Кировском и других районах.

3 октября в мире отмечается День грибника. По случаю петербуржцы и жители Ленобласти поделились своими кадрами с "тихой охоты" в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте".

Грибы находят во Всеволожском, в Выборгском, Тосненском, Волосовском, Курортном, Кировском и других районах. Собиратели обнаружили белые грибы, черные грузди, лисички, опята, маслята. Однако иногда Ленобласть удивляет богатством.

Выборгский район, 3 октября. Привычных грибов становится все меньше, набрала непривычных. Кто дружит с трубчатой лисичкой, подскажите рецепты? 

Участница группы "Грибы и Грибники СПб"

Ранее Роспотребнадзор напоминал, как подготовиться к сбору грибов.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Анна Резяпкина, Вадим Кукушкин, Екатерина Кудрявцева)

 

Теги: грибники и грибы, тихая охота
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии