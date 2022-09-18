Петербуржцы поделились своими результатами "тихой охоты" в День грибника

Грибы находят во Всеволожском, в Выборгском, Тосненском, Волосовском, Курортном, Кировском и других районах.

3 октября в мире отмечается День грибника. По случаю петербуржцы и жители Ленобласти поделились своими кадрами с "тихой охоты" в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте".

Грибы находят во Всеволожском, в Выборгском, Тосненском, Волосовском, Курортном, Кировском и других районах. Собиратели обнаружили белые грибы, черные грузди, лисички, опята, маслята. Однако иногда Ленобласть удивляет богатством.

Выборгский район, 3 октября. Привычных грибов становится все меньше, набрала непривычных. Кто дружит с трубчатой лисичкой, подскажите рецепты? Участница группы "Грибы и Грибники СПб"

Ранее Роспотребнадзор напоминал, как подготовиться к сбору грибов.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Анна Резяпкина, Вадим Кукушкин, Екатерина Кудрявцева)