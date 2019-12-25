Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, как подготовиться к сбору грибов

Осенью в Северной столице стартует "грибной сезон".

Осенью в Северной столице стартует "грибной сезон". Пресс-служба городского Управления Роспотребнадзора напомнила любителям тихой охоты, как подготовиться к походу в лес.

Так, грибникам стоит прихватить с собой корзину, нож, чтобы срезать грибы, а также воду и телефон с GPS. Лучше подготовить все необходимое с утра. Одежда должна быть светлых тонов, кроме того, необходимо, чтобы она закрывала тело от клещей и других кровососов. Кроме того, для борьбы с насекомыми и паукообразными помогут спреи и головной убор.

Сбор грибов не стоит вести вблизи промышленных предприятий и проезжей части, поскольку почва и грибницы в таких местах накапливают ртуть, свинец и другие тяжёлые металлы. Категорически запрещено собирать и пробовать незнакомые грибы.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор запустил горячую линию для консультаций по организации питания в образовательных организациях.

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