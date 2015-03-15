Роспотребнадзора запускает горячую линию для консультаций по организации питания в образовательных организациях

Роспотребнадзор сообщает о начале работы «горячей линии» с 4 по 15 сентября 2023 года по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях.

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу объявляет о запуске "горячей линии" с 4 по 15 сентября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

Она будет касаться вопросов организации питания в общеобразовательных организациях. Эта инициатива призвана обеспечить качество и безопасность питания для учащихся в городе.

Важно подчеркнуть, что родители, образовательные учреждения и все заинтересованные лица могут задавать интересующие их вопросы, сообщать о нарушениях, вносить предложения и пожелания. Обращения приветствуются в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по следующим телефонам:

• Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок по РФ бесплатный)

• Специалисты отдела санитарного надзора Управления: 8 (812) 764-02-46

• Отдел гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области": 8 (812) 570-60-04

Ранее сообщалось, что петербуржцам рассказали о пользе и вреде винограда.

Фото: Piter.TV