Петербуржцам рассказали о пользе и вреде винограда

По словам экспертов, ягода способна существенно снизить уровень холестерина в крови.

Жителям Северной столицы рассказали о пользе и вреде винограда. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Петербургу.

Специалисты напомнили, что в состав винограда входят витамины С, А, Н, К, Р, РР и другие полезные вещества. По их словам, ягода способна существенно снизить уровень холестерина в крови. Кроме того, виноград помогает расширить сосуды и нормализовать кровяное давление.

В Роспотребнадзоре отметили, что у ягоды также есть свои минусы. Сообщается, что большое количество сахара в винограде негативно сказывается на фигуре и зубах.

Ранее Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о пользе картофеля.

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