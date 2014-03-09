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Петербуржцам рассказали о пользе и вреде винограда
Сегодня, 14:00
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Петербуржцам рассказали о пользе и вреде винограда

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По словам экспертов, ягода способна существенно снизить уровень холестерина в крови.

Жителям Северной столицы рассказали о пользе и вреде винограда. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Петербургу.

Специалисты напомнили, что в состав винограда входят витамины С, А, Н, К, Р, РР и другие полезные вещества. По их словам, ягода способна существенно снизить уровень холестерина в крови. Кроме того, виноград помогает расширить сосуды и нормализовать кровяное давление.

В Роспотребнадзоре отметили, что у ягоды также есть свои минусы. Сообщается, что большое количество сахара в винограде негативно сказывается на фигуре и зубах.

Ранее Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о пользе картофеля.

Фото: Pixabay.com

Теги: виноград, роспотребнадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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