Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о пользе картофеля

Так, согласно рекомендациям Минздрава, для полноценного питания взрослому человеку необходимо съедать около 90 кг картофеля в год.

Сегодня, 26 августа, в России отмечают День картофеля. По случаю региональное управление Роспотребнадзора напомнило петербуржцам о пользе овоща.

Картофель питателен – в одном корнеплоде содержится 110 калорий. Кроме того, овощ богат крахмалом, содержит в своем составе белок и является источником витамина С. В картофеле имеются важные микроэлементы – железо, марганец, медь, цинк.

Так, согласно рекомендациям Минздрава, для полноценного питания взрослому человеку необходимо съедать около 90 кг картофеля в год.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам сообщили о полезных свойствах кукурузы.

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