Петербуржцам рассказали о полезных свойствах кукурузы

Растение помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и укрепляет иммунную систему.

Жителям Петербурга рассказали о полезных свойствах кукурузы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Северной столицы.

Отмечается, что сегодня, 20 августа, в России празднуют День кукурузы. Ее зерна богаты витаминами РР, Е, К, а также витаминами группы В и аскорбиновой кислотой. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что кукурузный белок содержит в себе триптофан и лизин, которые являются незаменимыми аминокислотами. Кроме того, растение помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и укрепляет иммунную систему.

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