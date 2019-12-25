  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудники Росприроднадзора проверили воздух после возгорания яхты на Крестовском острове
Сегодня, 10:59
85
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники Росприроднадзора проверили воздух после возгорания яхты на Крестовском острове

0 0

В ходе мероприятий проверялось наличие веществ, свойственных процессу горения при пожаре.

Петербургский Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации опасных веществ в пробах воздуха, отобранных после возгорания частной яхты на Петровской косе. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства.

В ходе мероприятий проверялось наличие веществ, свойственных процессу горения при пожаре. К таким относятся оксид углерода, взвешенные вещества, азота диоксид, хлороводород, фтороводород, аммиак, формальдегид, диоксид серы, сероводород, бензол, толуол, этилбензол, углеводороды С1-С5, С6-С10.

По итогам проверки ведомство констатировало, что жизни и здоровью граждан вблизи территории ничего не угрожает.

Фото: Pxhere

Теги: роспотребнадзор, санкт-петребург
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии