Сотрудники Росприроднадзора проверили воздух после возгорания яхты на Крестовском острове

В ходе мероприятий проверялось наличие веществ, свойственных процессу горения при пожаре.

Петербургский Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации опасных веществ в пробах воздуха, отобранных после возгорания частной яхты на Петровской косе. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства.

В ходе мероприятий проверялось наличие веществ, свойственных процессу горения при пожаре. К таким относятся оксид углерода, взвешенные вещества, азота диоксид, хлороводород, фтороводород, аммиак, формальдегид, диоксид серы, сероводород, бензол, толуол, этилбензол, углеводороды С1-С5, С6-С10.

По итогам проверки ведомство констатировало, что жизни и здоровью граждан вблизи территории ничего не угрожает.

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