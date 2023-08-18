Стали известны подробности возгорания частной яхты на Южной дороге

По предварительным данным, произошло возгорание генераторной установки. Сумма ущерба устанавливается.

В четверг, 17 августа, на Южной дороге в МО Чкаловское, у пристани произошёл пожар: огонь охватил двухпалубную яхту. Подробности происшествия стали известны Piter.TV.

Напомним, на территории яхт-клуба при попытке завести двухпалубную яхту случилось возгорание в моторном отсеке, в результате которого загорелось техническое помещение и оплавилась верхняя палуба (выгорело 50 м. кв.). Затем яхта затонула. По предварительным данным, произошло возгорание генераторной установки. Сумма ущерба устанавливается.

В 18:50 возгорание локализовано и потушено, пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что в акватории Финского залива парусная яхта по касательной задела метеор.

Видео: Telegram / МЧС России