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В акватории Финского залива парусная яхта по касательной задела метеор
Сегодня, 11:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В акватории Финского залива парусная яхта по касательной задела метеор

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В результате столкновения была повреждена мачта парусной яхты, сумма ущерба устанавливается.

В акватории Финского залива парусная яхта по касательной задела метеор, проводится проверка, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В ходе проверки установлено, что 4 июня около 12:00 в акватории Финского залива (Петровский фарватер, 17-18 буй) при проведении тренировочного мероприятия по парусному спорту парусная яхта из-за сильного ветра, выйдя на судовой ход, задела по касательной метеор, следующий по маршруту "Санкт-Петербург – Петергоф".

Жертв и пострадавших нет, водотечности и розлива нефтепродуктов не допущено. Судоводители направлены на медицинское освидетельствование, состояние алкогольного опьянения не выявлено.

В результате столкновения была повреждена мачта парусной яхты, сумма ущерба устанавливается. Метеор повреждений не получил, продолжил движение по маршруту.

Фото: pxhere

Теги: метеор, финский залив, яхта
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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