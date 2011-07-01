В результате столкновения была повреждена мачта парусной яхты, сумма ущерба устанавливается.

В акватории Финского залива парусная яхта по касательной задела метеор, проводится проверка, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В ходе проверки установлено, что 4 июня около 12:00 в акватории Финского залива (Петровский фарватер, 17-18 буй) при проведении тренировочного мероприятия по парусному спорту парусная яхта из-за сильного ветра, выйдя на судовой ход, задела по касательной метеор, следующий по маршруту "Санкт-Петербург – Петергоф".

Жертв и пострадавших нет, водотечности и розлива нефтепродуктов не допущено. Судоводители направлены на медицинское освидетельствование, состояние алкогольного опьянения не выявлено.

В результате столкновения была повреждена мачта парусной яхты, сумма ущерба устанавливается. Метеор повреждений не получил, продолжил движение по маршруту.

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