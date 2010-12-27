В джунглях Гондураса найдено древнее затерянное поселение с редчайшими животными

Ученые нашли несколько видов редчайших животных, некоторые из которых считались вымершими.

Археологи нашли легендарный затерянный город в джунглях Гондураса и обнаружили в нем несколько видов редчайших животных.

Археологи провели 3 недели в джунглях Москития (Гондурас), изучая руины поселения, которое раньше считалось легендой или мифом. Это руины затерянного "Города Бога обезьян" или "Белый город". Учеными там были замечены бабочки, рептилии, птицы и рыбы, которые или не известны науке, или не встречались ранее на территории Гондураса или считались исчезнувшими.

Всего ученые обнаружили в месте древнего поселения 246 видов различных бабочек, 30 видов летучих мышей и 57 видов амфибий и рептилий. Кроме животных, как выяснилось, там находятся сотни видов редчайших растений.

"Город Бога обезьян" долгое время считался мифом, но благодаря современным технологиям его не так давно удалось обнаружить. Ученые предполагают, что в этом месте была одна из древнейших цивилизаций человечества. Месторасположение "Города Бога обезьян" держится в секрете.

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