В легких мышей найдена новая группа иммунных клеток

Макрофаги помогут ученым приблизиться к созданию вакцины против коронавируса.

В лёгких мышей найдена новая группа иммунных клеток. Об этом заявили ученые из Института Бабрахама и коллеги из Великобритании и США в журнале eLife. Они открыли группу клеток, которая отвечает за смягчение воспалений в легких во время коронавируса. Эксперименты проводились на лабораторных мышах, которых намеренно заражали инфекцией.

Исследователи рассказали, что в организме за спасение организма от патогенов отвечают макрофаги. Они считаются важной составляющей врожденной иммунной системы, реагирующей на инородный материал. Новые знания о группе иммунных клеток позволят приблизиться к разработкам вакцин против коронавируса.

Раскрыт новый путь передачи коронавируса.

Фото и видео: Marisa Stebegg et al. / eLife, 2020