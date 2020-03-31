  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:04
60
lesjasap
Код вставки плеера

В легких мышей найдена новая группа иммунных клеток

0 0

Макрофаги помогут ученым приблизиться к созданию вакцины против коронавируса.

В лёгких мышей найдена новая группа иммунных клеток. Об этом заявили ученые из Института Бабрахама и коллеги из Великобритании и США в журнале eLife. Они открыли группу клеток, которая отвечает за смягчение воспалений в легких во время коронавируса. Эксперименты проводились на лабораторных мышах, которых намеренно заражали инфекцией.

Исследователи рассказали, что в организме за спасение организма от патогенов отвечают макрофаги. Они считаются важной составляющей врожденной иммунной системы, реагирующей на инородный материал. Новые знания о группе иммунных клеток позволят приблизиться к разработкам вакцин против коронавируса.

Раскрыт новый путь передачи коронавируса.

Фото и видео: Marisa Stebegg et al. / eLife, 2020

Теги: иммунитет, коронавирус, легкие, мыши, наука, ученые
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии