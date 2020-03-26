Раскрыт новый путь передачи коронавируса

Вирус может передаваться обезьянам, поэтому людям следует ограничить доступ к национальным паркам и местам обитания приматов.

Микробиолог Аренд де Хаас раскрыл новый путь передачи коронавируса. Автор напомнил читателям, что коронавирус является химерой вирусов, носителями которых выступали летучие мыши и панголины. За последние 26 лет мир наблюдал за развитием шести подобных инфекций.

В издании The Conversation ученый рассказал, что COVID-19 как вирус-паразит повреждает организм хозяина. Первоначально инфекция приводит к появлению серьезных заболеваний. Однако с течением времени вирус приспосабливается к носителю, после чего становится менее опасным. В качестве примера Хаас приводит передача болезни между людьми и обезьянами. Медики установили, что в этом случае инфицирование проходит достаточно легко. Обезьяны оказались крайне чувствительны к заражению респираторными вирусами человека. Обычной простудой могут болеть не только люди, но и гориллы и шимпанзе. В связи с этим специалист делает вывод о том, что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к приматам, включая орангутанов и наоборот. Эксперт рекомендовал властям ограничивать доступ туристов в места обитания данных видов животных. Речь идет, например, о национальных парках.

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Видео: YouTube/James Dixson Photography