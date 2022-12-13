В квартале 16а Гражданки реконструируют системы теплоснабжения

В зоне реконструкции находятся Елизаветинская больница, родильный дом № 17, хоспис № 4, школа, детская и взрослая поликлиники и другие учреждения.

В Калининском районе проведут реконструкцию теплосетей. Об этом 4 января рассказали в пресс-службе Смольного.

ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" проложит более 1600 метров новых труб диаметром от 70 до 500 мм к домам № 4, корпус 3, № 8, корпус 2, № 10, корпуса 2, 3, 4 и 12 по улице Вавиловых, а также к домам № 25 и № 27 по улице Байкова.

Отмечается, что в зоне реконструкции находятся Елизаветинская больница, родильный дом № 17, хоспис № 4, школа, детская и взрослая поликлиники и другие учреждения. Завершить работы планируется в октябре 2024 года.

Напомним, что Петербург направит более 100 млрд рублей на масштабное обновление электротранспорта. Только по контрактам, заключённым в 2022 году, ожидаются поставки 286 троллейбусов и 192 "умных" трамваев. В конце 2028 года по улицам Северной столицы будут курсировать 96 современных трамваев и 587 троллейбусов.

Ранее на поддержку эскпортеров в минувшем году Петербург потратил более 80 млн рублей. Петербург на эти деньги возместил часть затрат, которые связаны с выполнением требований закона стран, куда поставляется товар.

Фото: Piter.tv

