На поддержку эскпортеров в минувшем году Петербург потратил более 80 млн рублей

Петербург на эти деньги возместил часть затрат, которые связаны с выполнением требований закона стран, куда поставляется товар/

В Петербурге усилят поддержку экспортеров, чтобы они смогли осваивать новые рынки сбыта местных товаров. В прошлом году выделили 83 млн рублей, это на 40% меньше, чем в 2021. Об этом 4 января рассказали в пресс-службе Смольного.

Петербург на эти деньги возместил часть затрат, которые связаны с выполнением требований закона стран, куда поставляется товар. Они также получали часть денег, которые уходили на участие в международных ярмарках и выставках и на транспортировку сельскохозяйственных и продовольственных продуктов.

Еще одна мера поддержки – закрытие трат предприятий по транспортировке несырьевой неэнергетической продукции.

Фото: Piter.tv

