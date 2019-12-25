Санкт-Петербург выдвинулся на первое место среди регионов СЗФО по количеству наилучших экспортеров

Петербург стал лидером окружного этапа всероссийской премии «Экспортёр года». Компании боролись за звание лучших в 17 номинациях.

Петербургские компании и предприниматели победили в 9 из 17 номинаций. В 5 номинациях предприятия Северной столицы заняли все призовые места. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Компания под названием "Акватория", специализирующаяся на экспорте фильтров для воды и фильтрующих средств, достигла выдающихся результатов в двух различных категориях. Она успешно заняла первое место в двух номинациях: "Экспортер года в секторе промышленности" (крупный бизнес) и "Новые горизонты географии" (крупный бизнес).

Пивоваренная компания с наименованием "Балтика" выдвинулась вперед в двух категориях: "Экспортер года в области готовых продуктов питания (высокий уровень переработки)" (крупный бизнес) и "Экспортер с акцентом на ESG" (крупный бизнес), подчеркивая свою ответственность.

"ЛЕНЭКО", предприятие, специализирующееся на экспорте переработанного растительного масла, выделяется своей высокой продуктивностью в награждениях. Оно заняло третье место в категории "Переломный успех года" (МСП), второе место в номинациях "Экспортер года в области базовых продуктов сельского хозяйства" (МСП) и "Экспортер с акцентом на ESG" (МСП), а также первое место в категории "Выдающаяся женщина-экспортер" (МСП).

Ранее сообщалось, что предприятию Петербурга "ОДК-Климов" выдадут кредит на 10 млрд рублей.

Фото: Piter.TV