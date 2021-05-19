Предприятию Петербурга "ОДК-Климов" выдадут кредит на 10 млрд рублей

Завод занимается производством двигателей ВКК-2500 и ТВ7-117В для вертолетов Миля и Камова.

Предприятие "ОДК-Климов", которое является частью Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха", получило кредит размером в 10 млрд рублей от Новикомбанка. Об этом пишет ТАСС в субботу, 19 августа.

Завод занимается производством двигателей ВКК-2500 и ТВ7-117В для вертолетов Миля и Камова. Кроме того, планируется разработка вертолетных двигателей малой размерности.

Продукция "ОДК-Климов" имеет важнейшее значение для обороноспособности государства. Наш банк, имея большой опыт применения различных финансовых инструментов и мер господдержки для каждого конкретного случая, разработал для него оптимальное кредитное предложение. Елена Георгиева, председатель правления Новикомбанка

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Фото: "Ростех"