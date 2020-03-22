СМИ: семь миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Всего в России выявлено 19 миллионов должников.

Около семи миллионов россиян не смогут отправиться на отдых за границу из-за долгов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Всего в России насчитано почти 19 миллионов должников. Семь миллионов из них из-за высокой задолженности не имеют возможности отдыхать в зарубежных странах.

Согласно данным ФССП, в первом квартале текущего года оплатить свои долги смогли более ста тысяч невыездных россиян. Суммарно с них взыскали более девяти миллиардов рублей.

Невыездными оказались те жители России, задолженность которых превышает 30 тысяч рублей. Срок просрочки составляет 90 дней. Отмечается, что почти у 95% должников имеется одновременно банковский кредит, а также займ в микрофинансовых организациях.

Ранее россияне назвали необходимую для исполнения мечты сумму.

Фото: пресс-служба ФССП РФ