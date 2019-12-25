Россияне в марте взяли кредитов на рекордную сумму

За первый месяц весны граждане РФ взяли потребительских кредитов на общую сумму 340,6 миллиарда рублей.

Россияне взяли за март потребительских кредитов на общую сумму 340,6 миллиардов рублей. В среднем один заем составил 308 тысяч рублей. Это на 4,9% больше, чем средний кредит в феврале, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

За предыдущий месяц в России успешно оформили 1,1 миллиона потребительских кредитов. Это на 11,4% больше, чем месяцем ранее. В результате общий объем кредитов вырос на 16,9%.

Эксперты бюро считают, что россияне стали больше брать кредиты из-за либеральной кредитной политикой кредиторов. Банки стараются выполнить планы и предоставляют лучшие условия. На рост числа потребительских кредитов также могло повлиять изменение структуры выдач таких займов. Кредиторы стали реже выдавать деньги в секторе POS-кредитования, которой свойственны низкие суммы займов.

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