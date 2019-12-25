Лже-сотрудник "Сбербанка" перевёл на свой счёт 200 тысяч

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 21 марта в полицию с заявлением обратилась женщина.

Она сообщила, что на её мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником безопасности ПАО "Сбербанк России".

Лже-сотрудник убедил её в том, что со счёта могут пропасть денежные средства, поэтому необходимо перевести их на другой счёт.

Женщина отправила через мобильное приложение 181 600 рублей мошеннику.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что лже-сотрудник службы безопасности банка обокрал пенсионерку на 150 тысяч рублей.

Фото: Pixabay