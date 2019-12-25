Лже-сотрудник службы безопасности "Сбербанка" обокрал пенсионерку на 150 тысяч рублей

Он убедил её в том, что деньги могут пропасть со счёта.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 марта в полицию обратилась пенсионерка.

Она сообщила, что на её мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности ПАО "Сбербанк России".

Он убедил её в том, что со счёта могут пропасть денежные средства, поэтому необходимо перевести их на другой счет.

Пенсионерка направилась в магазин "Перекресток" и, воспользовавшись банкоматом, перевела на чужой счёт 150 000 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что мошенник выманил 200 тысяч у пенсионерки, представившись её внуком.

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