Мошенник выманил 200 тысяч у пенсионерки, представившись её внуком

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 6 марта в полицию Курортного района Петербурга поступил звонок.
Женщина сообщила о том, что мошенник обокрал её бабушку на 200 тысяч рублей.
Полиция установила, что неизвестный мужчина позвонил на домашний телефон пенсионерке и представился её внуком. После чего он попросил 200 тысяч рублей на покупку автомобиля.
Во время телефонного разговора в дверь позвонил другой незнакомый, которому она передала деньги.
Полиция разыскивает преступника. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что мошенник в Петербурге продал пенсионерке лекарства на 190 тысяч.
Фото: Pixabay
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