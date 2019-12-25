Мошенник выманил 200 тысяч у пенсионерки, представившись её внуком

Он попросил деньги на покупку автомобиля.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 6 марта в полицию Курортного района Петербурга поступил звонок.

Женщина сообщила о том, что мошенник обокрал её бабушку на 200 тысяч рублей.

Полиция установила, что неизвестный мужчина позвонил на домашний телефон пенсионерке и представился её внуком. После чего он попросил 200 тысяч рублей на покупку автомобиля.

Во время телефонного разговора в дверь позвонил другой незнакомый, которому она передала деньги.

Полиция разыскивает преступника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что мошенник в Петербурге продал пенсионерке лекарства на 190 тысяч.

Фото: Pixabay