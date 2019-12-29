Мошенник в Петербурге продал пенсионерке лекарства на 190 тысяч

Он предложил женщине препараты для рассасывания сердечных бляшек.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в пятницу, 28 февраля, в полицию поступило заявление от пенсионерки.

Женщина утверждала, что два дня назад на её домашний телефон поступил звонок. Неизвестный мужчина представился сотрудником Национального медицинского центра им В.А. Алмазова и предложил ей купить лекарства для рассасывания сердечных бляшек.

Пенсионерка приобрела у неизвестного мужчины лекарства на сумму 190000 тысяч рублей.

Полиция разыскивает мошенника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что мошенник представился сотрудником "Главного банка" и украл у пенсионерки 700 тысяч рублей.

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