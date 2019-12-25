Мошенник представился сотрудником "Главного банка" и украл у пенсионерки 700 тысяч рублей

Доверчивая пенсионерка действовала по инструкции злоумышленника.

Вчера, 22 февраля, в полицию поступило сообщение от 87-летней петербурженки, которая рассказала, что стала жертвой мошенников.

В пятницу, 21 февраля, ей позвонил якобы сотрудник "Главного банка" с проверкой всех банков России: из-за того, что мошенники получили личную информацию клиентов, необходимо перевести деньги на резервные счета "Главного банка". Так, доверчивая пенсионерка перевела через банкомат на Чкаловском проспекте сначала 350 тысяч рублей на карту "ВТБ" некого Бушмелева Александра Анатольевича и столько же на карту некой Козловой Ксении Эдуардовны.

Полиция отмечает, что Бушмелев Александр Анатольевич был ранее судим за кражу, разбой, изнасилование, убийство.

Ранее мы писали, что двое мужчин обокрали женщину на 200 тысяч рублей в собственном доме.

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