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Двое мужчин обокрали женщину на 200 тысяч рублей в собственном доме
Сегодня, 10:17
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arteliseev

Двое мужчин обокрали женщину на 200 тысяч рублей в собственном доме

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Они подменили деньги на фальшивые купюры "Банка приколов".

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в субботу, 22 февраля, в полицию Невского района обратилась с заявлением женщина.

По её словам, 18 февраля двое неизвестных мужчин под предлогом ремонта стояка проникли в её квартиру в доме № 66 на ул. Народной.

Воспользовавшись невнимательностью хозяйки, они обокрали её на 200 тысяч, подменив купюры фальшивыми банкнотами "Банка приколов".

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Пушкинском районе вор обокрал квартиру более чем на 100 тысяч.

Фото: Pixabay

Теги: деньги, кража, криминал, мошенники, питер, хищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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