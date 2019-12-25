  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пушкинском районе вор обокрал квартиру более чем на 100 тысяч
Сегодня, 10:49
313
arteliseev

В Пушкинском районе вор обокрал квартиру более чем на 100 тысяч

0 0

Сумма ущерба составила 107000 рублей.

Как сообщил источник Piter.tv в правоохранительных органах, 21 февраля в полицию поступил звонок с сообщением о том, что на Школьной улице в д. 43 произошла квартирная кража.

По имеющимся данным известно, что преступник открыл окно и проник в чужую квартиру, расположенную на первом этаже пятиэтажного дома. Он похитил 100 евро, а также ювелирные изделия, после чего скрылся.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража")

Ранее мы сообщили, что вор обокрал частный дом в Сестрорецке на 900 тысяч рублей.

Фото: Pixabay

 

Теги: вор, евро, кража, ломбард, преступник, пушкин, ювелирныеукрашения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии