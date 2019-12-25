Вор обокрал частный дом в Сестрорецке на 900 тысяч рублей

Злоумышленник проник в дом через окно на втором этаже.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что накануне злоумышленник через окно пробрался в частный и дом и вынес оттуда деньги и ювелирные украшения. Общую сумму украденного оценивают в 900 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О преступлении сообщили в полночь субботы, 15 января. Взволнованная женщина пожаловалась, что в Сестрорецке, садоводстве "Разлив" к одному из частных домов приставлена лестница.

После звонка на место отправились сотрудники Правоохранительных органов. В результате осмотра выяснилось, что вор проник в дом через окно на втором этаже и вынес оттуда 400 тысяч рублей и ювелирные изделия.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что неизвестный в Выборге похитил из чужой машины мусорный мешок с деньгами.

Фото: Pexels