Неизвестный в Выборге похитил из чужой машины мусорный мешок с деньгами

Полиция разыскивает грабителя.

В начале февраля в Выборге случилась автомобильная кража: неизвестный похитил из "Форда Куга", припаркованного у дома №4 по улице Декабриста Лунина, мусорный мешок с деньгами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В неприметный черный сверток было упаковано более 3 миллионов рублей, принадлежащих частной компании. Автомобиль же принадлежал 48-летнему мужчине.

Полиция возбудила уголовное дело о краже, ведется розыск грабителя.

В Петербурге похитили брендовую одежду на сумму более 70 тысяч рублей.

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