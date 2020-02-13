В Петербурге похитили брендовую одежду на сумму более 70 тысяч рублей

Полицейские задержали пятерых человек.

Две группы людей за два дня подряд похитили товары на сумму более 70 тысяч рублей в одном магазине брендовой одежды. По версии полиции, это далеко не все эпизоды их противоправной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе розыска полицейские задержали 30-летнюю гражданку, подозреваемую в краже нескольких вещей в ТК на Полюстровском проспекте. Ущерб составил 39 тысяч рублей. Позже был задержан её 26-летний соучастник.

Уже 9 февраля в полицию с заявлением обратился представитель этого же магазина одежды, который сообщил о хищении товаров в тот же день. Были задержаны также 32-летний мужчина и женщины – 27 и 25 лет.

Возбуждены уголовные дела, все подозреваемые задержаны. Полицейские подозревают, что у группы задержанных есть и другие эпизоды противоправной деятельности.

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Видео: МВД