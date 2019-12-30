В Петербурге задержали профессионала -"форточника"

На его счету более 20 квартирных краж. Он совершил их с конца октября 2019 года по конец января текущего года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж. Вор попался после совершения очередного преступления в Невском районе.

Известно, что все квартиры находились на 2-ом этаже. Злоумышленник забирал с собой меховые изделия, ювелирные украшения, элитный алкоголь, компьютерную технику, деньги - все, что находил. Известно, что объекты краж он выбирал по внешней привлекательности домов - не выяснял, кто живет в квартире. По предварительным оценкам, ущерб может составлять более 1 миллиона рублей.

Подозреваемый ранее неоднократно судим за кражи, наркозависим, не работает. Свою вину он признал. Похищенное имущество он сдавал в ломбарды, а деньги тратил. Похищенное частично изъято.

Сейчас по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Ранее мы сообщили, что в Петербурге расследуют дело "профессионального" альфонса.

Видео: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области







