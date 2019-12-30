В Петербурге расследуют дело "профессионального" альфонса

Мужчина искал на сайтах знакомств дам, втирался им в доверие, а потом исчезал с деньгами и вещами потерпевших.

Сотрудники 58 отдела полиции Выборгского района Петербурга задержали 31-летнего уроженца города Уфа, который может быть "профессиональным" альфонсом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По версии следствия, мужчина знакомился с дамами на различных сайтах знакомств, втирался к ним в доверие и после непродолжительных отношений исчезал, прихватив деньги и вещи экс-возлюбленных.

В настоящий момент установлена причастность задержанного как минимум к одному подобному эпизоду в отношении 35-летней жительницы Выборгского района города. Добычей альфонса стали смартфоны "Айфон 7" и "Айфон 8+", а также деньги с банковской карты потерпевшей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Кража" и "Присвоение имущества". Задержанный был ранее судим за аналогичное преступление.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти