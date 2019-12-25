Под Петербургом создадут креветочную ферму за 200 млн рублей

В проект войдут строительство бассейнов, закупка биоматериала и специального оборудования для разведения.

В Колтушах на Колхозной улице будет открыто предприятие по разведению креветок, где намерены производить 3,5 тыс. т морепродуктов в год. Сумма вложений составит 200 млн рублей. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

В проект войдут строительство бассейнов, закупка биоматериала и специального оборудования для разведения. Кроме того, будут закуплены инструменты выработки ресурсов из деревянных отходов белорусского производства.

Ферма начнет свою работу в течение следующего года. На данный момент 85% от всего объема креветок, которые попадают на прилавки магазинов, привозят из других государств. Это связано с недостаточным развитием отечественного производства продукта.

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