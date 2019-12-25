Hyundai намерен сохранить завод в Петербурге

На даннный момент во владении "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" находятся как действующее предприятие в Каменке, так и бывший завод General Motors в Шушарах.

Hyundai планирует сохранить все права на свой завод в Северной столице. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Напомним, что интерес к активам корейского предприятия проявляли дилерский холдинг "Авилон" и калининградский "Автотор". Предполагается, что судьба завода будет решена в ближайшее время.

На даннный момент во владении "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" находятся как действующее предприятие в Каменке, так и бывший завод General Motors в Шушарах. Кроме того, на территории Петербурга работают производственные площадки "дочек" корпорации Hyundai Mobis и Hyundai Wia. Производство в Петербурге приостановили в марте 2022 года по причине недостатка комплектующих. С этого времени завод в основном находился в состоянии простоя, поскольку поиски найти поставщиков не увенчались успехом.

По мнению аналитиков, покупатели на завод наверняка найдутся, однако ради сделки придётся снизить его рыночную цену. Инвестиции Hyundai в строительство и развитие петербургского предприятия исчисляются более чем в 1 млрд долларов, или около 100 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что "АвтоВАЗ" анонсировал запуск линии по сборке машин совместно с китайским партнёром в Петербурге.

Фото: Hyundai.ru