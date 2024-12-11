Разработанный в Петербурге отечественный двигатель для вертолётов заменит иностранные аналоги

Первый отечественный вертолётный двигатель соорудили на производственной площадке "ОДК-Климов".

В Санкт-Петербурге разработан новый российский двигатель ВК-650В, предназначенный для установки на лёгкие вертолёты. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Накануне состоялась церемония вручения сертификата на новый двигатель мощностью 650–750 лошадиных сил, в которой принял участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Ему также продемонстрировали производственный процесс в цехах "ОДК-Климов", где также производятся двигатели ВК-2500 для тяжелых вертолётов.

Разработка и сертификация ВК-650В заняли пять лет, что, по словам Кирилла Полякова, является рекордным сроком.

Двигатель ВК-650В планируется использовать в составе вертолётов "Ансат", Ка-226Т и других машин лёгкого класса — взлётной массой до 4 т. Сертификат удостоверяет, что конструкция двигателя соответствует всем необходимым требованиям и нормам лётной годности, говорится в сообщении пресс-службы Правительства России. ВК-650В стал третьим российским авиадвигателем, получившим сертификат такого типа от Росавиации.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге создано грузовое шасси повышенной проходимости в рамках импортозамещения.

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова