В Петербурге создано грузовое шасси повышенной проходимости в рамках импортозамещения

Уровень локализации "БАЗ" близок к 100%

В Санкт-Петербурге налажено производство современных грузовых шасси повышенной проходимости под брендом "БАЗ" в рамках программы импортозамещения. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время посещения Обуховского завода, где он ознакомился с продукцией нового производителя спецтехники АО "Романов" вместе с министром промышленности Антоном Алихановым и полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном.

В рамках импортозамещения под брендом "БАЗ" создано современное грузовое шасси повышенной проходимости для работы в промышленности, в том числе добывающей, и службами гражданской безопасности. Для нас особенно важно, что уровень локализации "БАЗ" близок к 100% губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Партнёрами предприятия стали ведущие производители из России и Беларуси, что обеспечивает надёжную сеть поставщиков необходимых компонентов и упрощает техническое обслуживание. Петербург продолжает развивать свои промышленные возможности, демонстрируя приверженность импортозамещению и созданию высококачественной продукции.

Ранее Piter.TV сообщал, что Обуховский завод в ускоренном темпе производит оборудование для петербургского метро.

Фото: правительство Санкт-Петербурга