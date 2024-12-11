"Обуховский завод" в ускоренном темпе производит оборудование для петербургского метро

В начале года предприятие досрочно сдало "Метрострою" один из двух комплектов для прокладки тоннелей.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе совместного посещения цехов "Обуховского завода" оценили темпы производства оборудования на предприятии, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Как отметил глава города, в прошлом месяце завод, опережая сроки, сдал "Метрострою" первый из двух комплектов горнопроходческого комплекса для прокладки тоннелей петербургского метро. В настоящий момент производится отгрузка на объект заказчика. Суммарно за прошлый год завод передал метрополитену 7 комплектов различных укладчиков тюбингов.

На недавней нашей встрече мы доложили Президенту, что заказали проходческое оборудование у своих производителей – на "Обуховском заводе", который входит в концерн "Алмаз-Антей". Один проходческий щит собран досрочно. В этом году предприятие планирует поставить нам второй щит и другое оборудование для городского "Метростроя". Это позволит нам успешно выполнить поручение Президента России и ускорить строительство метро в Петербурге. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Вчера стало известно, что Путин пообещал посетить "Обуховский завод".

Фото: Администрация Санкт-Петербурга