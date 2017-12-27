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На Будапештской от огнестрельного ранения в голову погиб онкологический больной
Вчера, 13:50
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lesjasap
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На Будапештской от огнестрельного ранения в голову погиб онкологический больной

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В Купчине пожилой петербуржец погиб от выстрела из ружья.

Во Фрунзенском районе правоохранительные органы обнаружили мужчину с простреленной головой. Сообщается, что тело петербуржца находилось в собственной квартире. 
 
Позже выяснилось, что 73-летний пенсионер страдал последней стадией онкологического заболевания. Погибшего супруга нашла его жена около часу дня 17 января. Рядом с жертвой лежало ружье. Установлено, что выстрел был произведен именно из данного оружия. Инцидент произошел в доме 108/24 на Будапештской улице.
 
Напомним, что сегодня в пожаре погибла пожилая женщина. А в Казахстане сгорел автобус с 52-мя пассажирами
Теги: болезнь , будапештская улица , выстрел , купчино , онкология , ранение в голову , ружье , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Происшествия

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