На Будапештской от огнестрельного ранения в голову погиб онкологический больной

В Купчине пожилой петербуржец погиб от выстрела из ружья.

Во Фрунзенском районе правоохранительные органы обнаружили мужчину с простреленной головой. Сообщается, что тело петербуржца находилось в собственной квартире.

Позже выяснилось, что 73-летний пенсионер страдал последней стадией онкологического заболевания. Погибшего супруга нашла его жена около часу дня 17 января. Рядом с жертвой лежало ружье. Установлено, что выстрел был произведен именно из данного оружия. Инцидент произошел в доме 108/24 на Будапештской улице.