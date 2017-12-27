Новые подробности: в пожаре на Перекопской погибла женщина, семеро пострадали

В пожаре на Перекопской улице погиб человек. Есть пострадавшие.

Недавно поступила информация о жертвах и пострадавших во время мощного ночного пожара в Адмиралтейском районе.

На Посадской улице погибла петербурженка. Еще семеро жителей коммунальной квартиры пострадало. Сведения поступили от представителей пресс-службы ГУ МЧС по региону.

По уточненным данным, на месте происшествия работали семь расчетов спасателей. Огнеборцы эвакуировали 15 человек. Однако, очевидцы рассказывают о 35 эвакуированных жителях.Пожарным удалось локализовать пламя к пяти часам утра. Полностью помещение выгорело к семи утра 18 января.

На пепелище обнаружено тело пожилой женщины. На вид петербурженке было около 80-и лет. Личность погибшей устанавливается.