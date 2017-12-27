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Новые подробности: в пожаре на Перекопской погибла женщина, семеро пострадали

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В пожаре на Перекопской улице погиб человек. Есть пострадавшие.

Недавно поступила информация о жертвах и пострадавших во время мощного ночного пожара в Адмиралтейском районе.
 
На Посадской улице погибла петербурженка. Еще семеро жителей коммунальной квартиры пострадало. Сведения поступили от представителей пресс-службы ГУ МЧС по региону. 
 
По уточненным данным, на месте происшествия работали семь расчетов спасателей. Огнеборцы эвакуировали 15 человек. Однако, очевидцы рассказывают о 35 эвакуированных жителях.Пожарным удалось локализовать пламя к пяти часам утра. Полностью помещение выгорело к семи утра 18 января.
 
На пепелище обнаружено тело пожилой женщины. На вид петербурженке было около 80-и лет. Личность погибшей устанавливается. 
Теги: адмиралтейский район , жертвы , перекопская улица , пожар , пострадавшие
Категории: Новости СПб Картина дня

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