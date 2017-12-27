Видео: ночью в коммуналке на Перекопской спасатели тушили мощный пожар

В Адмиралтейском районе в огне сильно пострадала жилая квартира.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел крупный пожар. Очевидцы сообщают, что мощное пламя горело в жилой квартире по улице Перекопская в доме номер 3.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около четырех часов утра 18 января. Через 15 минут пламени присвоили повышенный ранг опасности. В тушении приняли участие четыре машины спецтехники и 20 человек личного состава МЧС. Ликвидировать пожар удалось полностью только к семи часам утра.

Позже выяснилось, что в пятикомнатной коммунальной квартире загорелась кухня. Пострадало помещение площадью в 25 квадратных метров. В настоящее время сведений о пострадавших нет.

Видео: Piter.TV