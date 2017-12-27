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Видео: ночью в коммуналке на Перекопской спасатели тушили мощный пожар

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В Адмиралтейском районе в огне сильно пострадала жилая квартира.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел крупный пожар. Очевидцы сообщают, что мощное пламя горело в жилой квартире по улице Перекопская в доме номер 3. 
 
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около четырех часов утра 18 января. Через 15 минут пламени присвоили повышенный ранг опасности. В тушении приняли участие четыре машины спецтехники и 20 человек личного состава МЧС. Ликвидировать пожар удалось полностью только к семи часам утра.
 
Позже выяснилось, что в пятикомнатной коммунальной квартире загорелась кухня. Пострадало помещение площадью в 25 квадратных метров. В настоящее время сведений о пострадавших нет. 
 
Видео: Piter.TV
 
 
Теги: адмиралтейский район , жилая квартира , коммуналка , коммунальная квартира , кухня , перекопская улица , пожар
Категории: Новости СПб Картина дня

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