Названа причина возгорания автобуса в Казахстане, в котором заживо сгорели 52 человека

Появились новые подробности и названа возможная причина трагедии в Казахстане, где в автобусе заживо сгорели 52 человека.

Сегодня утром, 18 января, на трассе вспыхнул и сгорел автобус с людьми. Сообщается, что в нем было 57 человек, 55 пассажиров и два водителя. 52 человека сгорели заживо в полыхающем транспортном средстве. 5 человекам удалось спастись. Piter.TV публиковал первые фото и видео с места ужасной трагедии.

ЧП произошло на автодороге Самара — Чимкент в Иргизском районе Актюбинской области в 10:30 (07:30 мск). В этом автобусе в Россию ехали в основном граждане Узбекистана. Оба водителя граждане Казахстана. К данному часу стало известно, что возможной причиной возгорания стала неисправность в электрооборудовании автобуса "Икарус". Но власти Казахстана не спешат давать окончательные утверждения. Будет проведено ряд экспертиз для установления точных причин трагедии.

Выжившие 5 человек получили ожоги. Им самостоятельно удалось выбраться из загоревшегося автобуса. Они сообщили, что после того, как возник пожар, в автобусе началась паника, которая помешала людям спастись. Перегруженный втобус вспыхнул за считанные секунды. По официальным данным у двух пострадавших ожоги кистей рук. Выжившим пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы.

Видео и фото: Instagram/ askar_aktileu

Фото: КЧС МВД РК