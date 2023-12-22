Самарские таможенники не дали вывезти в Казахстан живого крокодила

ФТС Росси пресекло незаконную отправку рептилии за границу.

В контрольно-пропускном пункте города Орска В Самарской области сотрудники мобильной группы не дали контрабандисту вывезти в Казахстан живого крокодила. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Федеральной Таможенной службы страны. Известно, что специалистам удалось предотвратить незаконный вывоз дикого животного за границу. рептилия была найдена при досмотре грузовика, в кузове транспортного средства среди вещей стоял деревянный ящик, внутри которого находился крокодил длиной в 1,8 метра.

Таможенники установили, что большегрузный автомобиль управлялся жителем Ростовской области. Мужчина не имел необходимых документов на перевозку существа, а ветеринарный паспорт оказался заполнен с ошибками. Установлено, что крокодила по кличке Баксвладелец приобрел еще в 2009 году.

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Фото и видео: ФТС России