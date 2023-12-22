Бектенов заявил о готовности Казахстана к сотрудничеству с Россией

Он подчеркнул, что Москва и Астана являются стратегическими партнерами и союзниками.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о готовности страны к плодотворному сотрудничеству с Россией. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Бектенов поблагодарил главу российского правительства за приглашение в Москву. Он подчеркнул, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами и союзниками. Также премьер-министр указал на плодотворное развитие отношений между Москвой и Астаной в экономической, монетарной и культурной сферах.

Ранее мы сообщали, что Мишустин встретился с премьер-министром Казахстана.

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