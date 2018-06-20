В крепости Орешек в апреле откроют причал для круизных лайнеров

В водный навигационный сезон 2019 года остров примет первый большой туристический лайнер.

Уже в 2019 году к крепости Орешек начнет функционировать новый причал для катеров и туристических круизных теплоходов. Об этом сообщает пресс-служба острова-музея. По данным представителей Правительства Ленинградской области, первый лайнер сотрудники Орешка примут уже 25 апреля. В этот день на причал сойдут около 300 человек.

Напомним, что крепость располагается на Ореховом острове. В средние века там располагался форпост. Несколько раз за свою историю Орешек оказывался в руках различных владельцев-захватчиков. Шлиссельбургская цитадель была окончательно отбита у врагов империи Петром Первым. В 2023 году крепость отпразднует 700 лет с момента создания.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ленинградская область хочет стать лидером речного туризма.

Фото: Piter.tv