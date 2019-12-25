Крепость Орешек открывает новый туристический маршрут

В 2025 году знаменитый форпост готовится отпраздновать знаменательную дату — 80-летие победы в Великой Отечественной войне, которое совпало с круглой датой основания самого музея-крепости.

С 1 мая 2025 года знаменитая крепость Орешек вновь распахнет ворота для путешественников и любителей истории. Туристы смогут посетить крепость до конца навигационного периода — до 30 октября, информирует пресс-служба Государственного музея истории Петербурга.

В 2025 году знаменитый форпост готовится отпраздновать знаменательную дату — 80-летие победы в Великой Отечественной войне, которое совпало с круглой датой основания самого музея-крепости. Именно здесь, на Ореховом острове, разыгрывались драматичные страницы героической борьбы защитников Ленинграда. С осени 1941 года и до января 1943 года солдаты и офицеры, защищавшие крепость, проявляли несгибаемую стойкость, выдерживая ожесточенные артобстрелы немецких захватчиков. Их подвиг навсегда останется символом мужества русского народа.

Главной особенностью 9 мая станет бесплатное посещение крепости всеми желающими. Посетители станут участниками особой акции "Вахта памяти":

Литературно-поэтическая композиция силами учеников школы г. Шлиссельбурга.

Возложение цветов к мемориальному комплексу, установленному в честь погибших героев.

Традиционная церемония спуска венков на воду, символизирующая вечную память о героях-защитниках крепости.

Посетителей ждет также открытие выставки "Ближе передовой", которая познакомит с уникальным военным прошлым крепости. Выставка продемонстрирует архивные документы, фото и даже образцы униформы бойцов Наркомата внутренних дел СССР, охранявших Орешек в военные годы. Центральным экспонатом станет форма военнослужащего НКВД тех времен.

Еще одно важное событие праздника — совместная акция "Почта Победы", организованная музеем и Почтой России. Каждый желающий сможет отправить поздравительную открытку родственникам и друзьям, используя уникальные марки и конверты с символикой военной поры.

Вечером гости крепости насладятся концертом ансамблей песен и танцев "Невский дозор" и других коллективов, выступающих под эгидой Федеральной службы безопасности.

Фото: Пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга