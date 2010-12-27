Ленинградская область хочет стать лидером речного туризма

Сегодня прошла церемония закладки причала у крепости Орешек.

Ленинградская область приобретает звание лидера водного речного туризма России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В регионе заложили уже третий причал для речных лайнеров. На этот раз началось строительство причала у крепости Орешек. К новому причалу смогут пришвартовываться суда вместимостью свыше 300 человек. В церемонии закладки сегодня участвовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Мы ставим перед собой амбициозную задачу стать лидером речного туризма в России. Область уже обратилась в министерство транспорта для перевода ряда рек в класс судоходных, чтобы по ним ходили суда категории "река-озеро". Александр Дрозденко, глава региона

На церемонию закладки причала губернатор приплыл на катамаране с корпусом из углепластика. Такие экологичные суда могут стать основой водного туризма.

Фото: Piter.TV