До конца 2018 года у крепости Орешек появится причал

Стоимость нового объекта водной инфраструктуры составит около 60 млн рублей.

Уже в середине августа на Ореховом острове в истоке реки Невы начнут строить причал. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Средства в строительство вложит частный инвестор. Стоимость нового объекта - около 60 миллионов рублей. Причал планируют ввести в эксплуатацию в конце 2018 года. Разработку проектной документации причала вели управление по транспорту и комитет по культуре Ленинградской области.

Главной особенностью станет основание причала, изготовленное из легких свай-палов, которые ввинчиваются в дно специальным краном. Это поможет минимально задействовать береговую территорию, которая является объектом культурно-исторического наследия. К Орешку смогут швартоваться суда большого класса, вместимостью до трехсот пассажиров.

Общий объем инвестиций в причальные проекты региона со стороны компании-инвестора ООО "Конт" составит 1 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что Константину Сухенко поручили заняться реставрацией крепости "Орешек".

Фото: Piter.tv