На Петроградке заработал новый причал

Оператором является компания "Теплоход СПб".

В Петроградском районе Петербурга заработал новый причал. Объект расположен на набережной реки Карповки, 13, сообщили в городском комитете по транспорту.

Оператором является компания "Теплоход СПб". В церемонии открытия поучаствовал первый заместитель директора ГКУ "Агентство внешнего транспорта" Дмитрий Куклин. Причал спроектировали с учетом современных требований к безопасности и комфорту пассажиров. Он рассчитан для швартовки однопалубных теплоходов и маломерных судов.

Кроме того, запустили первый регулярный рейс по "зеленому маршруту" вокруг Елагина острова на теплоходе "Афина". Это новая география водных путешествий, которая откроет виды с воды на парки, сады и исторические районы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге запустили сервис "Причал на час" для аренды мест у городских спусков.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга