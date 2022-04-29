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В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото

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Ценные экспонаты из музея забрала бывшая администрация.

Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Корреспонденты уточнили в собственном Telegram-канале, что ранее ценные предметы были похищены предыдущей администрацией. Пропажу сотрудники выявили после начала специальной военной операции РФ. Бывшее руководство планировало вывезти исторические экспонаты на территорию Западной Украины.

Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. 

Евгений Горлачев, исполняющий обязанности директора музея

В местные фонды, кроме скифского золота, также в коллекцию вернулась очень большая коллекция советского и немецкого оружия.

СК возбудил дело против еще одного командира бригады ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: краеведческий музей, мелитополь, скифское золото
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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