В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото

Ценные экспонаты из музея забрала бывшая администрация.

Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Корреспонденты уточнили в собственном Telegram-канале, что ранее ценные предметы были похищены предыдущей администрацией. Пропажу сотрудники выявили после начала специальной военной операции РФ. Бывшее руководство планировало вывезти исторические экспонаты на территорию Западной Украины.

Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. Евгений Горлачев, исполняющий обязанности директора музея

В местные фонды, кроме скифского золота, также в коллекцию вернулась очень большая коллекция советского и немецкого оружия.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

