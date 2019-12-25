СК возбудил дело против еще одного командира бригады ВСУ

Силы 24-ой бригады ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рубежное, Первомайске, Старобельске, Ирмино, Калиново и Березовском.

Следственный комитет России возбудил дело против еще одного командира бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами на YouTube-канале надзорного ведомства поделилась официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Чиновница отметила, что подозреваемым стал командир 24 отдельной механизированной бригады, полковник Сергей Поступальский. Мужчина обвиняется в жестоком обращении с мирным населением, а также в использовании запрещенных средств и методов ведения боя.

В результате обстрелов погибли 3 мирных жителя, 8 - получили ранения. Повреждены 23 жилых дома и здание котельной. пресс-служба СК РФ

В СК РФ считают, что 27-28 апреля Сергей Поступальский и другие военные из 24 отдельной механизированной бригады ВСУ выполнили преступный указ Киева. Они действовали в рамках нарушения международной женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны и ее Дополнительного протокола II. Силы ВСУ произвели массированный обстрел из тяжелого вооружения гражданские объекты, расположенные в населенных пунктах Рубежное, Первомайск, Старобельск и Ирмино, Калиново и Березовское.

СК возбудил дело против офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России