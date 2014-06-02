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СК возбудил дело против офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка
Сегодня, 8:55
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СК возбудил дело против офицера ВСУ по обвинению в артобстреле Донецка

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Светлана Петренко рассказал о том, что в результате действий украинской бригады пострадал мирный житель ДНР.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Герасименко. Об этом рассказала на официальном YouTube-канале надзорного ведомства Светлана Петренко. Чиновница заметила, что 24 апреля подозреваемый совместно с остальными силами бригады произвели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. Сами нарушители находились на подконтрольной Киеву территории, прилегающей к населенным пунктам Водяное и Первомайское в ДНР. В результате действий военных пострадал мирный житель в петровском районе Донецка.

71-летний мирный житель получил ранения, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

пресс-служба СК РФ

СК задержал шесть человек по делу о покушении на Владимира Соловьева.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России, ВСУ

Теги: всу, дмитрий герасименко, днр, донбасс, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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