Светлана Петренко рассказал о том, что в результате действий украинской бригады пострадал мирный житель ДНР.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Герасименко. Об этом рассказала на официальном YouTube-канале надзорного ведомства Светлана Петренко. Чиновница заметила, что 24 апреля подозреваемый совместно с остальными силами бригады произвели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. Сами нарушители находились на подконтрольной Киеву территории, прилегающей к населенным пунктам Водяное и Первомайское в ДНР. В результате действий военных пострадал мирный житель в петровском районе Донецка.

71-летний мирный житель получил ранения, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. пресс-служба СК РФ

СК задержал шесть человек по делу о покушении на Владимира Соловьева.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России, ВСУ