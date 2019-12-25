Под браком будут иметь в виду союз мужчины и женщины.

В конституции Белоруссии предложили закрепить традиционный брак. Глава Конституционного суда республики Петр Миклашевич видит необходимость внести изменения в раздел "Личность. Общество. Государство". Об этом специалист рассказал во время заключительного заседания комиссии. Эксперты перепишут термин как союз мужчины и женщины.

Предложено закрепить современные принципы социального государства, где благо состоится посредством труда и каждый вносит посильный вклад в осуществление задач государства и общества. Установить, что брак - это союз женщины и мужчины, сохранить традиционные... ценности семьи и брака. Петр Миклашевич, глава КС Белорусси

Напомним, что новый проект Конституции будет выдвинут на референдум в 2022 году. Документ должен быть готов уже к концу текущего года. С 16 марта над ним работает конституционная комиссия, которая разрабатывает поправки. В собрание вошли 16 человек. К 1 августа они представят главе государства результаты своего труда.

В Белоруссии предложили закрепить в Конституции количество президентских сроков.

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